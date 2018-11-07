Джанни Инфантино - о планах топ-клубов создать Суперлигу: "Ее участники не смогут выступать на чемпионате мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что если европейские топ-клубы создадут Суперлигу, то ее участники не смогут выступать на чемпионате мира. Ранее сайт расследований Football Leaks сообщал о планах ведущих команд Европы по созданию нового турнира вместо Лиги чемпионов.

- Либо вы с нами, либо уходите, - приводит слова Инфантино AP. - Игроки, которые будут выступать в Суперлиге, не смогут принимать участия в международных соревнованиях, включая чемпионат мира и чемпионат Европы.

Напомним, Football Leaks сообщал о том, что в Суперлиге будут выступать 16 команд, включая такие топ-клубы, как "Реал", "Барселоны", "ПСЖ", "Арсенал" и другие. Турнир планировалось создать к 2021 году.

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