Джанни Инфантино: "ЧМ в США? Команды должны иметь возможность спокойно попасть на турнир"

Президент ФИФА Джанни Инфантино, говоря о кандидатах на проведение чемпионата мира 2026 года, отметил, что к концу года будут сформированы четкие требования к претендентам. По его словам, любая команда, которая квалифицировалась на ЧМ, должна иметь возможность свободно попасть в страну-хозяйку.

– Любая команда, включая болельщиков и официальных представителей, которая квалифицировалась на чемпионат мира, должна иметь возможность попасть в страну, – цитирует Инфантино Bloomberg. – В противном случае чемпионата мира там не будет.

Все требования будут прозрачны. Затем каждая страна может решить для себя, хочет ли она подать заявку или нет, учитывая все требования. Это не касается конкретно США, это общий критерий.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику. Согласно закону, который вступит в силу 16 марта, власти США повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. США является претендентом на ЧМ-2026. Также турнир могут провести Англия, Казахстан, Колумбия, Турция, Азербайджан, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее глава УЕФА Александр Чеферин также поставил под сомнение шансы США выиграть право на проведение чемпионата мира 2026 года из-за новой миграционной политики.