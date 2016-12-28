Джанни Инфантино: "Большинство федераций за увеличение количества участников чемпионата мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что большинство федераций поддерживают идею расширения количества участников чемпионата мира с 32 до 48. Ранее за такое нововведение высказались представители КОНКАКАФ, а также Федерации футбола Италии и Португалии.

- Подавляющее большинство федераций выступают за такие изменения, - приводит Reuters слова Инфантино.

Ранее аналитики ФИФА предоставили доклад, согласно которому оптимальной схемой проведения турнира при 48 участниках будет "16 групп по 3 команды". В таком случае из каждой группы в 1/16 финала выйдут по две сборные. Всего на турнире будет проведено 80 матчей за 32 дня. Каждая игра будет иметь свой тайм-слот. Эти изменения возможны с 2026 года.