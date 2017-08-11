Два кандидата на право принять ЧМ-2026 направили документы в ФИФА до дедлайна

ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что до обозначенного дедлайна в адрес организации поступило только две заявки от кандидатов на право принять чемпионат мира 2026 года. На проведение турнира через 9 лет претендует Марокко, объявившее о желании принять мундиаль 11 августа, и объединенная заявка США, Канады и Мексики, поданная в апреле.

Теперь каждая ассоциация, желающая побороться за право принять чемпионат мира, должна не позднее марта 2018 года официально зарегистрировать и представить свою заявку.

Напомним, чемпионат мира 2026 года станет первым, в финальной стадии которого примут участие 48 команд, а не 32, как это было с 1998 года.

Выборы места проведения ЧМ-2026 пройдут на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года.