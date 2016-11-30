13:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Дом бывшего генсека ФИФА обыскали по делу о платеже Немецкого футбольного союза

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Власти Швейцарии провели обыск в доме бывшего генерального секретаря ФИФА Урса Линси по делу о платеже Немецкого футбольного союза, сообщает Reuters. Ранее в СМИ появилась информация, что бывший глава немецкой компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 миллиона швейцарских франков в заявочный комитет "Германия-2006". Средства должны были пойти на нужды комитета, но не были отражены в налоговых декларациях. По подозрению следствия эти деньги могли пойти на покупку голосов при выборе хозяина чемпионата мира-2006, которым в итоге и стала Германия. 

Ранее комитет по этике ФИФА, проводящий расследование, отстранил бывшего главу Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха от футбольной деятельности сроком на год.

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