Дни матчей чемпионата мира-2018 в Калининграде могут сделать выходными

Эксперты центра исследований транспортных проблем мегаполисов научно-исследовательского института "Высшая школа экономики" предложили сделать дни игр чемпионата мира по футболу 2018 году, которые пройдут в Калининграде, нерабочими. Город примет четыре матча группового турнира чемпионата мира.

– Мы предлагаем сделать их также нерабочими для снижения транспортной нагрузки. Калининградским автомобилистам будет рекомендовано в дни проведения игр минимально пользоваться личным транспортом, – приводит "Р-Спорт" слова директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИИ "Высшая школа экономики" Константина Трофименко. – Для удобства гостей и болельщиков организуют шаттлы для доставки до стадиона, фан-зоны и перехватывающих парковок.