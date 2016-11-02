22:26 2 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Дни матчей чемпионата мира-2018 в Калининграде могут сделать выходными

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Эксперты центра исследований транспортных проблем мегаполисов научно-исследовательского института "Высшая школа экономики" предложили сделать дни игр чемпионата мира по футболу 2018 году, которые пройдут в Калининграде, нерабочими. Город примет четыре матча группового турнира чемпионата мира.

– Мы предлагаем сделать их также нерабочими для снижения транспортной нагрузки. Калининградским автомобилистам будет рекомендовано в дни проведения игр минимально пользоваться личным транспортом, – приводит "Р-Спорт" слова директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИИ "Высшая школа экономики" Константина Трофименко. – Для удобства гостей и болельщиков организуют шаттлы для доставки до стадиона, фан-зоны и перехватывающих парковок.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161102/1111700015.html

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