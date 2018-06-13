Для победы в голосовании на проведение ЧМ-2026 хватит 104 голоса

Победителю голосования на проведение чемпионата мира футболу 2026 года для победы хватит 104 голоса делегатов 68-го конгресса ФИФА в Москве. Представители четырех стран (Канада, Марокко, Мексика и США), подавших заявки на проведение турнира, голосовать не будут. В голосовании выиграет заявка, которая наберет 104 и более голосов.

Если половину заявок наберет вариант "Против всех" или голоса разделятся поровну, будет проведен второй тур. Если после него будет зафиксировано равенство, турнир получит заявка с более высоким средним показателем по итогам инспекций ФИФА.

В финальное голосование на проведение ЧМ-2026 вышли Марокко и объединенная заявка Канады, Мексики и США. (Евгений БЕЛОУСОВ)