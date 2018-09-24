Дидье Дешам: "Погба был лидером сборной Франции на чемпионате мира"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник Поль Погба был лидером национальной команды во время чемпионата мира-2018.

- Погба всегда думает о коллективе, - приводит слова Дешама Sky Sports. - Некоторые считают, что он - индивидуалист, но это не так. На чемпионате мира он был лидером на поле и вне его. Погба стал настоящим представителем команды - у него это хорошо получается, ведь он является хорошим оратором.

Сборная Франции стала победителем чемпионата мира-2018.

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