Дарья Касаткина: "Считаю, что Салах восстановится к чемпионату мира, и мы огребем немножко от него"

Теннисистка Дарья Касаткина выразила мнение, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах восстановится к чемпионату мира и огорчит российскую команду, а также подвела итоги футбольного клубного сезона.

- Разочарование сезона - когда "Барселона" проиграла "Роме" в четвертьфинале Лиги чемпионов. О Бог мой, это было ужасно. Я очень сильно расстроилась. Мы смотрели вместе с подругой – как мы депрессовали после этого. Это был реально худший момент. Потому что так классно играли весь сезон, шли без поражений и тут просто из ни откуда такое. Мы с подругой не могли в это поверить.

Лучший игрок сезона… для меня это всегда будет Месси. Даже если он весь сезон играет средненько, все равно будет матч, где он сотворит такое, что все остальное меркнет.

Лучший игрок не из "Барселоны"? Салах. Я считаю, что он восстановится к чемпионату мира и мы… огребем немножко от него.

Напомним, сборная Египта сыграет с Россией 19 июня.

Календарь чемпионата мира по футболу в России - здесь.