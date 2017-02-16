13:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

ЧМ-2026 может пройти сразу в нескольких странах

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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в 2026 году может пройти сразу в нескольких странах. Напомним, что ЧМ-2026 станет первым мировым первенством, на котором сыграют 48 команд.

- Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них, - цитирует Reuters Инфантино.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

хорошо бы ещё разнести эти страны на 5-6 часов лёта.

14:19

баламошка

Куда они там все спешат?! В 2026 году опять будем с дубинками по лесам бегать после мировых катаклизмов.

14:17

МистерРис

в ДНР и ЛНР

14:11

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