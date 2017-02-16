ЧМ-2026 может пройти сразу в нескольких странах

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в 2026 году может пройти сразу в нескольких странах. Напомним, что ЧМ-2026 станет первым мировым первенством, на котором сыграют 48 команд.

- Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них, - цитирует Reuters Инфантино.