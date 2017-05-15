Четыре азиатские страны, включая Корею и КНДР, могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030

Президент Ассоциации футбола Кореи Чун Мун Гу заявил, что его страна рассматривает возможность подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030 вместе с Китаем, Японией и КНДР. В 2002 году турнир впервые принимали азиатские страны – Япония и Корея.

- Если мы договоримся, думаю, у нас будут хорошие шансы принять турнир, – приводит The Korea Herald слова Чун Мун Гу. - Если Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас привлекательный футбольный рынок.

Напомним, что на проведение ЧМ-2026 рассматривается тройная заявка США, Канады и Мексики.