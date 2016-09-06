15:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Чемпионат мира 2026 года может пройти в США, Канаде и Мексике с 40 участниками

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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что чемпионат мира 2026 года может пройти сразу в нескольких странах, а именно в США, Канаде и Мексике. Именно от этих стран ожидаются заявки на проведение турнира. Также руководитель еще раз подчеркнул, что число участников чемпионатов мира может быть увеличено с 32 до 40 команд. Эти варианты будут обсуждаться 13-14 октября в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.

– Скажу, что для меня нет ограничений, если это будет хорошо для футбола, – цитирует Инфантино AP. – Посмотрим. Страны КОНКАКАФ давно не принимали чемпионат мира. На данный момент я открыт для предложений. Мое мнение по поводу 40 команд также не изменилось. Мы уже увидели это на чемпионате Европы во Франции – дополнительные восемь команд вызвали бурю энтузиазма во многих странах. Нужно понимать, что подобные турниры это не только соревнования, но и событие огромной социальной важности по всему миру.

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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US46

spetrov Стадики были крутые и вместимые, в том числе и с раздвижной крышей.)

17:16

spetrov

...Но идея объединить Канаду и США, на мой взгляд, интересная. Нужна ли еще Мексика - не уверен.

16:54

spetrov

US46, крут по организации? С чего ты взял? Чемпионат как чемпионат. Во всяком случае особенно сильных воспоминаний о нем не осталось. Только Саленко и тем, что Паше Садырину скомкали всю подготовку письмами и последующими событиями.

16:53

Thomas_Boy

Лучше всего 92 команды. Из которых 91 выходит в следующий раунд. И чемпионом становятся как минимум 16 команд. Ведь это вызовет бурю энтузиазма во многих странах.

16:17

Излучение Промкооперации и Пищев

Как раз Трамп к тому времени стену построит на границе с Мексикой...

16:04

US46

Прошлый чемпионат мира в Штатах был очень крут по организиции. Прежде всего великолепные стадионы. В Штатах умеют делать праздник.)

15:54

shpasic

а в Гондурасе бы матч за третье место провести.

15:40

цска 19781978

Что то я фигню написал))))

15:36

цска 19781978

Будем болеть за Мексику

15:36

Ботаникум

И чуток уделить Гренландии!!!

15:26

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