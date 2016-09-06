Чемпионат мира 2026 года может пройти в США, Канаде и Мексике с 40 участниками

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что чемпионат мира 2026 года может пройти сразу в нескольких странах, а именно в США, Канаде и Мексике. Именно от этих стран ожидаются заявки на проведение турнира. Также руководитель еще раз подчеркнул, что число участников чемпионатов мира может быть увеличено с 32 до 40 команд. Эти варианты будут обсуждаться 13-14 октября в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.
– Скажу, что для меня нет ограничений, если это будет хорошо для футбола, – цитирует Инфантино AP. – Посмотрим. Страны КОНКАКАФ давно не принимали чемпионат мира. На данный момент я открыт для предложений. Мое мнение по поводу 40 команд также не изменилось. Мы уже увидели это на чемпионате Европы во Франции – дополнительные восемь команд вызвали бурю энтузиазма во многих странах. Нужно понимать, что подобные турниры это не только соревнования, но и событие огромной социальной важности по всему миру.
US46
spetrov Стадики были крутые и вместимые, в том числе и с раздвижной крышей.)
17:16
spetrov
...Но идея объединить Канаду и США, на мой взгляд, интересная. Нужна ли еще Мексика - не уверен.
16:54
spetrov
US46, крут по организации? С чего ты взял? Чемпионат как чемпионат. Во всяком случае особенно сильных воспоминаний о нем не осталось. Только Саленко и тем, что Паше Садырину скомкали всю подготовку письмами и последующими событиями.
16:53
Thomas_Boy
Лучше всего 92 команды. Из которых 91 выходит в следующий раунд. И чемпионом становятся как минимум 16 команд. Ведь это вызовет бурю энтузиазма во многих странах.
16:17
Излучение Промкооперации и Пищев
Как раз Трамп к тому времени стену построит на границе с Мексикой...
16:04
US46
Прошлый чемпионат мира в Штатах был очень крут по организиции. Прежде всего великолепные стадионы. В Штатах умеют делать праздник.)
15:54
shpasic
а в Гондурасе бы матч за третье место провести.
15:40
цска 19781978
Что то я фигню написал))))
15:36
цска 19781978
Будем болеть за Мексику
15:36
Ботаникум
И чуток уделить Гренландии!!!
15:26