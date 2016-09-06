Чемпионат мира 2026 года может пройти в США, Канаде и Мексике

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что чемпионат мира 2026 года может пройти сразу в нескольких странах, а именно в США, Канаде и Мексике. Именно от этих стран ожидаются заявки на проведение турнира. Также руководитель еще раз подчеркнул, что число участников чемпионатов мира может быть увеличено с 32 до 40 команд. Эти варианты будут обсуждаться 13-14 октября в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.

– Скажу, что для меня нет ограничений, если это будет хорошо для футбола, – цитирует Инфантино AP. – Посмотрим. Страны КОНКАКАФ давно не принимали чемпионат мира. На данный момент я открыт для предложений. Мое мнение по поводу 40 команд также не изменилось. Мы уже увидели это на чемпионате Европы во Франции – дополнительные восемь команд вызвали бурю энтузиазма во многих странах. Нужно понимать, что подобные турниры это не только соревнования, но и событие огромной социальной важности по всему миру.