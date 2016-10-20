Чеферин считает, что увеличивать число участников чемпионатов мира стоит за счет Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин не готов давать оценку идее главы ФИФА Джанни Инфантино, который хочет увеличить число участников чемпионата мира до 48 сборных. По его словам, расширение может произойти во многом за счет европейских команд.

– Мы не хотели бы сейчас голосовать по этому вопросу, – цитирует АР Чеферина. – Пока рано. Мы не имеем достаточной информации. Ничего. Просто слова о расширении. Никак это не оценить. Нужен надлежащий анализ. Отмечу, что болельщики в той же Америке предпочитают смотреть матчи европейских команд. Если говорить о дополнительных местах для Европы, то на голосовании мы могли бы проиграть. Однако у нас сильнейшие федерации. Никто не должен об этом забывать. У нас лучшие сборные. Не хочу обижать другие регионы. Все боятся играть с европейскими командами на чемпионатах мира. Но если вы боитесь кого-то, то эта команда точно достойна не меньше вашего участия в чемпионате мира.