Бывший глава Немецкого футбольного союза утверждает: Германия купила право на ЧМ-2006

Бывший президент Немецкого футбольного союза Тео Цванцигер выразил уверенность, что Германия купила право на проведение чемпионата мира-2006. По информации немецкого издания Der Spiegel, немцы подкупили четырех азиатских функционеров, входивших на тот момент в исполком ФИФА. Более того, немецкий заявочный комитет создал специальный тайный фонд, о существовании которого должны были знать как ставший впоследствии главой оргкомитета ЧМ Франц Беккенбауэр, так и уже бывший президент Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах.

- Пока я не увидел файлы от агентств ISL я был уверен, что Германия получила ЧМ-2006 честным путем, - приводит слова Цванцигера журналист Алекс Чаффер в своем "Твиттере". - После того, как я увидел эти файлы, а также узнал о крупных взятках, выплаченных в июне-июле 2000 года я начал сомневаться и попросил разъяснений, которые не получил. После того, как стало известно, что Немецкий футбольный союз через эмира Катара обеспечил Мохаммеду бин Хаммаму телеправа на Euro-2004, разрушили мою веру в чеестную борьбу. Бин Хаммам голосовал за нас и обеспечил много голосов. Он требовал встречных платежей, обещанных вместе с правами на Euro-2004. Коррумпированная система ФИФА не была остановлена.

Ранее независимая комиссия DFB не нашла никаких доказательств того, что Германия нечестно получила право проведения ЧМ-2006, подкупив членов исполкома ФИФА.