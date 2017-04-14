Брюс Арена: "В 2026 году сборная США может выиграть чемпионат мира"

Главный тренер сборной США Брюс Арена отметил, что перед командой к чемпионату мира-2026 должна стоять цель победить на турнире. По его словам, американцы способны выиграть чемпионат, заявку на проведение которого на этой неделе подали в ФИФА. США хотят провести ЧМ-2026 совместно с Мексикой и Канадой.

- В 1994 году ФИФА отдала чемпионат США, потому что хотела помочь нам в развитии футбола, - приводит Fox Sports слова Арены. - К 2026 году мы станем серьезным игроком в футбольом мире. Считаю, что к этому моменту можно будет ставить перед командой цель победить на чемпионате мира. В 1994 это было невозможно, как и в 2010. Но 2026 год может стать нашим.