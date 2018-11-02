Болгария, Греция, Румыния и Сербия могут подать совместную заявку на ЧМ-2030

Четыре балканские страны могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу-2030, сообщает AP. Премьер-министры Болгарии, Греции и Румынии, а также президент Сербии обсудили возможность организации турнира на встрече в Варне.

ЧМ-2018 состоялся в России - это первый и пока единственный в истории случай проведения турнира в Восточной Европе.

Ранее стало известно, что совместную заявку на ЧМ-2030 планируют подать Аргентина, Парагвай и Уругвай. Кроме того, рассматривается вариант заявки Англии либо в одиночку, либо совместно с Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Ирландией.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре, а ЧМ-2026 - в Канаде, Мексике и США. В 2026 году на турнире впервые сыграют 48 команд.