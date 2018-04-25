Болельщик из Саудовской Аравии отправился в 50-дневное путешествие до России на чемпионат мира

Подданный Саудовской Аравии Михлед бен Халид аль-Отейби начал свое путешествие в Россию на чемпионат мира, сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати. Через 50 дней саудит планирует достигнуть Москвы.
Аль-Отейби отправился в путешествие из города Табук, которое находится на северо-западе Саудовской Аравии. По пути в Москву он пройдет через Иорданию, Египет и Турцию. В дорогу Аль-Отейби взял фотографии короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и флаг родной страны. Расстояние между Москвой и Табуком составляет чуть более трех тысяч километров.
Напомним, что сборная Саудовской Аравии сыграет с Россией в матче-открытия чемпионата мира. Встреча состоится 14 июня. Также саудитам предстоит сыграть с Уругваем и Египтом.
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира
anhora
Ему придётся идти примерно по 16 часов в сутки, чтобы успеть через 50 дней добраться. Тяжело...
20:58
баламошка
shpasic странная у него фамилия.//////////Бомбоугодная)
20:17
shpasic
странная у него фамилия.
20:15
баламошка
На Олимпиаду в столицу игр доставляют олимпийский огонь. Как бы этот чемпионскую бомбу не решил доставить таким образом на Чемпионат Мира) И не смешно вовсе.
20:13
Millwall82
Могут и за террориста принять. Где-нибудь на границе.
20:10