Болельщик из Саудовской Аравии отправился в 50-дневное путешествие до России на чемпионат мира

Подданный Саудовской Аравии Михлед бен Халид аль-Отейби начал свое путешествие в Россию на чемпионат мира, сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати. Через 50 дней саудит планирует достигнуть Москвы.

Аль-Отейби отправился в путешествие из города Табук, которое находится на северо-западе Саудовской Аравии. По пути в Москву он пройдет через Иорданию, Египет и Турцию. В дорогу Аль-Отейби взял фотографии короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и флаг родной страны. Расстояние между Москвой и Табуком составляет чуть более трех тысяч километров.

Напомним, что сборная Саудовской Аравии сыграет с Россией в матче-открытия чемпионата мира. Встреча состоится 14 июня. Также саудитам предстоит сыграть с Уругваем и Египтом.