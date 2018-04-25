20:00 | Футбол — Чемпионат мира

Болельщик из Саудовской Аравии отправился в 50-дневное путешествие до России на чемпионат мира

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Подданный Саудовской Аравии Михлед бен Халид аль-Отейби начал свое путешествие в Россию на чемпионат мира, сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати. Через 50 дней саудит планирует достигнуть Москвы.

Аль-Отейби отправился в путешествие из города Табук, которое находится на северо-западе Саудовской Аравии. По пути в Москву он пройдет через Иорданию, Египет и Турцию. В дорогу Аль-Отейби взял фотографии короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и флаг родной страны. Расстояние между Москвой и Табуком составляет чуть более трех тысяч километров.

Напомним, что сборная Саудовской Аравии сыграет с Россией в матче-открытия чемпионата мира. Встреча состоится 14 июня. Также саудитам предстоит сыграть с Уругваем и Египтом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5158607

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КОММЕНТАРИИ (5)
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anhora

Ему придётся идти примерно по 16 часов в сутки, чтобы успеть через 50 дней добраться. Тяжело...

20:58

баламошка

shpasic странная у него фамилия.//////////Бомбоугодная)

20:17

shpasic

странная у него фамилия.

20:15

баламошка

На Олимпиаду в столицу игр доставляют олимпийский огонь. Как бы этот чемпионскую бомбу не решил доставить таким образом на Чемпионат Мира) И не смешно вовсе.

20:13

Millwall82

Могут и за террориста принять. Где-нибудь на границе.

20:10

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