20:46 22 февраля | Футбол — Чемпионат мира

Блаттер предложил провести ЧМ-2026 в Марокко

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не поддерживает совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира в 2026 году. Экс-глава мирового футбола напомнил о том, что организация отклоняла подобные заявки после 2002 года, когда турнир принимали Япония и Корея.

"Чемпионат мира 2026 года. ФИФА отклоняла совместные заявки после 2002 года, несмотря на то, что предложения были в 2010 и 2018 годах, - написал в Твиттере Блаттер. - Сейчас Марокко выглядит логичным хозяином турнира. Время Африки снова пришло".

Напомним, ЧМ-2026 станет первым, в финальной стадии которого сыграют 28 команд. Сроки проведения турнира еще не определены.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Lennon

Дедок выпендриться решил!

21:25 22 февраля

rusfed 2.0

Успел получить от них баблос, но не успел оказать услугу

21:21 22 февраля

nikyurmax

НЕ 28 а 48 команд!

21:12 22 февраля

TRuslanoff

А в Ираке если? Ну или в Сирии например?

21:02 22 февраля

баламошка

Если Блаттер хочет задобрить арабов, то надо проводить ЧМ во Франции.

20:54 22 февраля

Secutor

28 команд? Видимо кто-то уже отмечает 23 февраля.

20:52 22 февраля

shpasic

лучше в Монако.

20:51 22 февраля

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