Блаттер предложил провести ЧМ-2026 в Марокко

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не поддерживает совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира в 2026 году. Экс-глава мирового футбола напомнил о том, что организация отклоняла подобные заявки после 2002 года, когда турнир принимали Япония и Корея.

"Чемпионат мира 2026 года. ФИФА отклоняла совместные заявки после 2002 года, несмотря на то, что предложения были в 2010 и 2018 годах, - написал в Твиттере Блаттер. - Сейчас Марокко выглядит логичным хозяином турнира. Время Африки снова пришло".

Напомним, ЧМ-2026 станет первым, в финальной стадии которого сыграют 28 команд. Сроки проведения турнира еще не определены.