Блаттер предложил провести ЧМ-2026 в Марокко

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не поддерживает совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира в 2026 году. Экс-глава мирового футбола напомнил о том, что организация отклоняла подобные заявки после 2002 года, когда турнир принимали Япония и Корея.
"Чемпионат мира 2026 года. ФИФА отклоняла совместные заявки после 2002 года, несмотря на то, что предложения были в 2010 и 2018 годах, - написал в Твиттере Блаттер. - Сейчас Марокко выглядит логичным хозяином турнира. Время Африки снова пришло".
Напомним, ЧМ-2026 станет первым, в финальной стадии которого сыграют 28 команд. Сроки проведения турнира еще не определены.
World Cup 2026: Co-Hosting rejected by FIFA after 2002 (also applied in 2010 and 2018). And now: Morocco would be the logical host! And it is time for Africa again! #Fifa #CAF #@FIFAWorldCup– Joseph S Blatter (@SeppBlatter) 22 февраля 2018 г.
Lennon
Дедок выпендриться решил!
21:25 22 февраля
rusfed 2.0
Успел получить от них баблос, но не успел оказать услугу
21:21 22 февраля
nikyurmax
НЕ 28 а 48 команд!
21:12 22 февраля
TRuslanoff
А в Ираке если? Ну или в Сирии например?
21:02 22 февраля
баламошка
Если Блаттер хочет задобрить арабов, то надо проводить ЧМ во Франции.
20:54 22 февраля
Secutor
28 команд? Видимо кто-то уже отмечает 23 февраля.
20:52 22 февраля
shpasic
лучше в Монако.
20:51 22 февраля