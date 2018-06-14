БК "Фонбет" запустила акцию с призовым фондов 100 миллионов рублей

БК "Фонбет" запустила акцию с фондом 100 000 000 рублей. В рамках акции действующие и новые клиенты "Фонбет" оставляют прогнозы без внесения депозита. Участники акции выбирают исходы событий, точный счет и зарабатывают баллы в зависимости от успешности оставленных прогнозов.

Накопленные баллы можно обменять на бесплатные ставки в "Фонбет". 15 лучших смогут выиграть до 1 000 000 рублей. Также среди участников акции будут разыграны фрибеты на сумму 10 000 000 рублей, а все новые клиенты "Фонбет" получат повышенный фрибет за первый депозит – до 5000 рублей.

Чтобы принять участие в акции, зарегистрируйтесь на сайте "Фонбет.Прогнозы".

Клиентам "Фонбет" помогает команда экспертов, которая наравне со всеми будет предугадывать исходы событий. В команду вошли: бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко, магистр "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, супруга обладателя Кубка УЕФА-2008 Мария Погребняк и сборная экспертов радио "Спорт FM".

Акция проходит в четыре этапа, которые состоят из 88 спортивных событий. Принять участие в акции можно как онлайн, так и в клубе "Фонбет".

"Футбол сейчас! Выигрывай сейчас! 100 000 000 рублей на всех!"