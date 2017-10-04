Аргентина, Парагвай и Уругвай начнут обсуждение совместной заявки на ЧМ-2030 в ноябре

Президент Парагвая Орасио Картес сообщил, что обсуждение совместной заявки Аргентины, Парагвая и Уругвая на проведение чемпионата мира-2030 стартует в ноябре этого года. В среду Картес, а также президенты Аргентины и Уругвая Маурсио Макри и Табаре Васкес объявили он намерении подать совместную заявку на организацию ЧМ-2030.

- Первая встреча пройдет в первую неделю ноября, - цитирует AFP Картеса. - У нас будут конкуренты, но в пользу Уругвая говорит то, что 100 лет назад он принял первый чемпионат мира.

Напомним, что на данный момент только один чемпионат мира проходил более чем в одной стране - ЧМ-2002 приняли Япония и Корея.