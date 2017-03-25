Андрей Шевченко: "Жаль, что не сравняли счет в игре с Хорватией"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира чемпионата мира с Хорватией (0:1) выразил сожаление по поводу результата. По словам специалиста, во втором тайме его подопечные показали характер.

– Мы не лучшим образом настроились на эту игру, – приводит Tmw слова Шевченко. – Хорваты были лучше в первые 20 минут встречи. В эпизоде с голом защитники неправильно закрывали футболистов соперника. Но втором тайме мы прибавили и показали характер, но сравнять счет не удалось. Очень жаль. У Хорватии хорошая команда с талантливыми футболистами. Мы сейчас стараемся подключать молодых игроков, чтобы сделать небольшую смену поколений.