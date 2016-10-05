Андрей Шевченко: "В тренерском штабе сборной Украины четкое разделение функций"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед гостевым матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Турции рассказал о распределении ролей в тренерском штабе. По словам экс-форварда, каждый из ассистентов предоставляет ему необходимую информацию и помогает, однако все решения по сборной он принимает самостоятельно.

– У нас четкое разделение функций, – приводит слова Шевченко ua-football.com. – Рауль Рианчо – это человек, который входит в тренерский штаб сборной, специалист, на которого я надеюсь. Он мне очень сильно помогает. Так же, как и Мауро Тассотти, Андреа Малдера и тренер вратарей Педро Харо. Всех этих людей в команду я приглашал лично, поэтому понятно, что мы делаем общее дело. Каждый из ассистентов предоставляет мне информацию и помогает. Но все решения по сборной принимаю я лично.

Мы ставим перед собой задачу отойти от предыдущих моделей подготовки сборной. Во времена Лобановского-тренера в сборной был базовый клуб – "Динамо", которым тоже руководил Валерий Васильевич. Эти времена позади. Сейчас команда состоит обычно из игроков четырех-пяти украинских и пары-тройки зарубежных клубов. Изменилась специфика подготовки. Есть важное в наследстве великого тренера, что так и не удалось воплотить на практике. Это создать пирамиду подготовки сборных команд, чтобы ребята разных возрастов тренировались по общим принципам и требованиям. Это нам еще предстоит построить.

Кроме того, главный тренер сборной Украины высказал мнение о силе турецкой команды и подчеркнул, что украинским футболистам не стоит рассчитывать на проходные матчи в рамках отборочного турнира.

– Играть в Турции непросто. Болельщики там горячие, поддерживают команду очень эмоционально. Тем более, что нынешняя сборная Турции – довольно сильная. Да и вообще в нашей группе слабых команд нет. Рассчитывать хотя бы на одну легкую игру не приходится. Таких ровных групп не было давно. Скажу откровенно, что не будет нам проще и в матче против Косова.