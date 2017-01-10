Анатолий Бышовец: "48 команд на ЧМ? Не всегда количество переходит в качество"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сомневается, что увеличение числа команд-участниц финальной стадии чемпионата мира положительно скажется на развитии турнира. По его словам, уровень футбола на мировом первенстве снизится.

Ранее Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд. Уже на турнире в 2026 году сборные будут поделены на 16 групп по 3 команды.

- Не всегда количество переходит в качество. Это ведет к некой деградации, - сказал Бышовец. - Матчи не имеют нужной напряженности, интереса. Конечно, за счет увеличения числа команд и игр, поднимется количество телетрансляций. В коммерческом плане это выгодно. Но качество футбола становится значительно ниже, кроме того, уменьшается возможность его развития.

Что касается коллективов, с помощью этих матчей можно регулировать ротацию состава, количество нагрузки. Но такие игры обычно не вызывают у футболистов и тренеров необходимой концентрации сил. (Любовь КОНЯЕВА)

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