Александра Враге: "Инфантино использует методы Блаттера по удержанию власти"

Президент международной антикоррупционной ассоциации TRACE Александра Враге со скепсисом относится к идее главы ФИФА Джанни Инфантино увеличить число участников чемпионатов мира до 48 сборных. По ее мнению, функционер продолжает путь своего предшественника Йозефа Блаттера, который таким образом заручался поддержкой не самых сильных в футболе стран.

– Безусловно, он видит перед собой пример удержания власти, который использовал Блаттер, – цитирует Reuters Враге. – Чего-то подобного следовало ожидать. Но не должны страдать клубы, игроки и болельщики. Ключевое значение имеет вопрос о том, будут ли это публичные консультации, или он попытается продавить свое решение.