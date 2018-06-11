Александр Бородюк: "После поражения в Мариборе Хиддинк поблагодарил ребят"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в гостях у программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту" рассказал о том, как Гус Хиддинк вел себя в раздевалке команды после поражений. В 2009 году россияне уступили словаенцам в Мариборе (0:1) и не смогли выйти на ЧМ-2010.

– А для Хиддинка самым большим разочарованием стал Марибор?

– Да. И тогда вся подготовка была продумана до мелочей, вся программа выполнена. Но в итоге все решил пропущенный в Москве мяч. Хотя в Мариборе у нас были моменты забить, но Василий Березуцкий и Жирков их не использовали.

– Гром и молнии в раздевалке были?

– Нет. И Гус тогда, и потом Дик в Варшаве держались очень достойно – поблагодарили ребят, сказали, что те сделали все, что могли. Помню, такие великие тренеры, как Сан Саныч Севидов и Эдуард Васильевич Малафеев, часто говорили: "Вы можете выиграть, а можете проиграть. Но главное – отдать игре всего себя без остатка". И тогда в Мариборе, а потом и на Евро к футболистам не могло быть в этом плане никаких претензий.

Полная версия интервью Александра Бородюка