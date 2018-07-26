Александр Алаев: "Мутко и Сорокин десять лет вынашивали ЧМ-2018 как ребенка"

После окончания заседания исполкома РФС, состоявшегося сегодня в Москве, и.о. президента футбольного союза Александр Алаев подвел итог проведения ЧМ-2018 в нашей стране.

- Алексей Сорокин на исполкоме подробно рассказал об итогах выступления сборной России на чемпионате мира, - сказал Алаев. - Чемпионат получился очень успешным со всех точек зрения. Мы остановились на всех аспектах и подблагодарили Алексея Сорокина и Виталия Мутко.

В течение десяти лет Мутко и Сорокин вынашивали этот чемпионат как ребенка. Десять лет назад легла на стол аналитическая записка о возможности проведения мундиаля в России. Более 200 тысяч было выдано только рабочих аккредитаций. Праздник получился грандиозным. С 1970 года мы впервые вышли в четвертьфинал.

(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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