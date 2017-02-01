Александер Чеферин: "УЕФА требует минимум 16 мест на чемпионате мира"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что организация является ведущей в мировом футболе. Поэтому союз будет требовать минимум 16 мест на чемпионате мира 2026 года. На этом турнире впервые сыграют 48 команд.

- Идея расширения пойдет на пользу азиатскому и африканскому футболу, - приводит insidethegames.biz слова Чиферина. - Но качественный футбол показывают команды из Европы и Южной Америки. Мы требуем как минимум 16 место на турнире для УЕФА. И это был бы худший сценарий. Я не хочу показаться высокомерным, но с точки зрения качества, продаж Европа - номер один. Мы не просто континентальная организация.