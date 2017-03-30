19:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Александер Чеферин: "УЕФА доволен распределением квот для европейских сборных на чемпионат мира-2026"

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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что доволен распределением квот на чемпионат мира 2026 года, которое было предложено бюро совета ФИФА. В четверг главная футбольная организация рекомендовала выделить 16 квот европейским сборным на чемпионат мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 команд.

– Мы довольны предложенным распределением квот на чемпионат мира 2026 года, что было согласовано в четверг всеми президентами конфедераций, – цитирует "Р-Спорт" Чеферина. – Мы считаем справедливым то, что на чемпионате мира будут выступать 16 европейских стран. Мы с нетерпением ждем одобрения этого предложения на заседании совета ФИФА 9 мая в Бахрейне.

На ЧМ-2026 выступят 16 европейских команд?

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170330/1118350794.html

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