Александер Чеферин: "Мы поддержим британскую заявку на проведение ЧМ-2030"

Президент УЕФА Александер Чеферин настаивает, что чемпионат мира 2030 года должен пройти в Европе. Ранее появились слухи, что с увеличением китайских спонсоров ФИФА растет вероятность того, что Китай сможет принять ЧМ-2030.

– УЕФА поддержит европейскую заявку на ЧМ-2030, – цитирует ВВС Чеферина. – Этот турнир не должен просто доставаться тому, кто готов больше заплатить. Европе пора провести чемпионат мира. Я не могу сказать, какая именно из европейских стран подаст заявку. Турнир должен проходить не у тех, кто больше платит. Я сейчас не говорю о Китае. Главное, чтобы чемпионат мира прошел в той стране, чья заявка будет лучше.

Великобритания? Это должно быть не только решение футбольной ассоциации, но и правительства, властей. В любом случае британцы заслуживают проведения чемпионата мира. Уверен, что они способны организовать хороший турнир. Мы их поддержим, если появится заявка от Великобритании.