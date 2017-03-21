Александер Чеферин: "2-3 страны смогут принять чемпионат мира после расширения"

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что лишь малое количество стран смогут принять чемпионат мира после его расширения до 48 команд.

Совет ФИФА в январе принял решение об увеличении числа команд - участниц финальной части турнира с 32 до 48, начиная с турнира 2026 года. Также Чеферин отметил, что чемпионаты Европы после 2020 года будут проводиться максимум в двух странах. Euro-2020 впервые в истории пройдет в 13 городах Европы.

– Думаю, что две или три страны в Европе смогут принять ЧМ. В Африке точно никто не сможет. Может быть, еще Китай и США, на этом все. Сорок восемь – это большое количество участников, но будет интересно, – цитирует Чеферина AP.

Чемпионат Европы? Две страны и не больше. Будет непросто подготовиться к чемпионату Европы 2020 года. Такого не повторится в будущем. По крайней мере, пока я занимаю свою должность.