Активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время ЧМ-2018, задержали сразу после освобождения

Активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира-2018, задержали сразу после освобождения. Как сообщает РЕН ТВ, молодых людей посадили в автобус и повезли в отдел полиции.

Напомним, 15 июля три девушки и молодой человек в форме сотрудник полиции выбежали на поле стадиона "Лужники" во время матча между Францией и Хорватией (4:2). Всех троих приговорили к 15-ти суткам административного ареста.