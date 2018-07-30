Активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время ЧМ-2018, задержали сразу после освобождения

Активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира-2018, задержали сразу после освобождения. Как сообщает РЕН ТВ, молодых людей посадили в автобус и повезли в отдел полиции.
Напомним, 15 июля три девушки и молодой человек в форме сотрудник полиции выбежали на поле стадиона "Лужники" во время матча между Францией и Хорватией (4:2). Всех троих приговорили к 15-ти суткам административного ареста.
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Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2018-07-30/aktivistov-pussy-riot-zaderzhali-srazu-posle-osvobozhdeniya