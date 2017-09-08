41 город США, Канады и Мексики готов принять матчи ЧМ-2026

Объединенный оргкомитет США, Канады и Мексики определился с расширенным списком городов, которые готовы принять матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает ESPN. Из лонг-листа выбыли Калгари, Грин-Бэй и Сан-Диего. Таким образом, в предварительную заявку попал 41 город – 32 из США, шесть из Канады и три из Мексики.



Окончательная заявка оргкомитета из 20-25 городов будет направлена в ФИФА 16 марта 2018 года. Всего к турниру будут допущены не менее 12 городов.

Ранее стало известно, что на проведение ЧМ-2026 также претендует Марокко. Хозяева мирового первенства будут выбраны на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года. Турнир впервые пройдет с участием 48 сборных.