10 января ФИФА объявит о расширении числа стран-участниц чемпионата мира до 48

Во вторник, 10 января, на Совете ФИФА в Цюрихе будет официально объявлено о расширении числа команд-участниц чемпионата мира до 48, сообщает globo.com. По информации издания, решения об изменении формата проведения турнира будут приниматься в марте 2017 года.

В частности, весной этого года будет обсуждаться вопрос о количестве команд от каждого континента. По предварительному соглашению, от шести футбольных конфедераций количество квот будет выглядеть следующим образом:

Европа: 16 квот

Африка: 9,5 квоты

Азия: 8,5 квоты

КОНМЕБОЛ: 6,5 квоты

КОНКАКАФ: 6,5 квоты

Океания: 1 квота

Отметим, что десятые доли у представителей континентов обусловлены проведением стыковых матчей.

Также предполагается, что 48 команд будут разделены на 16 групп, по 3 национальные сборные в каждой. Ожидается, что в плей-офф будут выходить по 2 сильнейшие команды из каждой группы. Длительность чемпионата мира будет составлять около одного месяца.

Напомним что увеличение числа стран-участниц чемпионата мира было одной из главных предвыборных целей действующего главы ФИФА Джанни Инфантино.