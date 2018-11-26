ФИФА хочет заработать 12 миллиардов долларов на ЧМ-2026

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил, что задача ФИФА на чемпионате мира 2026 года – удвоить выручку организации до 12 миллиардов долларов по сравнению с ЧМ-2018 в России.

Ранее в июне президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доходы ФИФА за цикл 2015-2018 годов составят 6,1 миллиарда долларов.

- Футбол – это бизнес-шоу. Организация чемпионата мира в 2018 году была самой лучшей, - цитирует "РИА Новости" Коллину. - Работа в России значила шесть миллиардов долларов выручки, это огромные деньги. Главная задача – удвоить сумму и достичь 12 миллиардов долларов в 2026 году на ЧМ в Мексике, Канаде и США. В Лиге чемпионов более двух миллиардов евро каждый сезон распределяются между 32 командами группового этапа.