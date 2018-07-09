Звезды - на земле. Сборную Уругвая красиво встретили на родине

Болельщики сборной Уругвая тепло встретили команду в аэропорту Монтевидео. Поклонники зажгли фонарики на своих мобильных телефонах, изобразив звездное небо.

Уругвай вернулся домой после чемпионата мира-2018, где команда дошла до 1/4 финала. В четвертьфинале уругвайцы уступили Франции (0:2).

"Рад приветствовать уругвайских болельщиков. Это просто остановка в пути. Вы убедитесь, что мы вернемся еще сильнее. Уругвай дома!" - написал капитан сборной Уругвая Диего Годин в Твиттере.

Agradecidos y emocionados con el recibimiento de nuestro pueblo uruguayo. Esto es solo un pausa en el camino, estén seguros que vamos a volver con más fuerza!! Uruguay noma!!! #ElEquipoQueNosUne 🇺🇾👏👏 pic.twitter.com/DZ1tKK4CbH – Diego Godín (@diegogodin) 9 июля 2018 г.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь