22:45 9 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Звезды - на земле. Сборную Уругвая красиво встретили на родине


Болельщики сборной Уругвая тепло встретили команду в аэропорту Монтевидео. Поклонники зажгли фонарики на своих мобильных телефонах, изобразив звездное небо. 

Уругвай вернулся домой после чемпионата мира-2018, где команда дошла до 1/4 финала. В четвертьфинале уругвайцы уступили Франции (0:2).

"Рад приветствовать уругвайских болельщиков. Это просто остановка в пути. Вы убедитесь, что мы вернемся еще сильнее. Уругвай дома!" - написал капитан сборной Уругвая Диего Годин в Твиттере.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь 

К комментариям
0
Материалы других СМИ