Звезда фильма "Такси" оценил перспективы Франции на ЧМ-2018

Французский актер Сами Насери, известный по фильму "Такси", считает сборную Дании единственным сильным соперником команды Франции в группе на чемпионате мира 2018 года. Напомним, сегодня артист принял участие в церемонии открытия Парка футбола в Екатеринбурге. Насери, который живет в России уже 10 месяцев, добавил, что постарается приехать на матч с участием сборной Франции в Екатеринбург.

– В своей группе в первых матчах помимо сборной Дании, пожалуй, серьезных соперников нет, но опасения есть всегда. Не надо бежать вперед паровоза, всегда может появиться темная лошадка, – цитирует ТАСС Насери. – Такое случается даже во Франции – какая– нибудь команда третьего дивизиона побеждает "ПСЖ", потому что они действительно этого хотят, рвутся к победе.

Мне и другие матчи тоже хочется посмотреть, например, сборную Бразилии.