Зрители в Саудовской Аравии могут остаться без трансляций ЧМ-2018

Зрители в Саудовской Аравии рискуют остаться без трансляций матчей ЧМ-2018. Как сообщает Le Figaro, ни одной из местных телекомпаний не удалось договориться о покупке прав на трансляцию у их обладателей – катарской компании beIN Media. Переговоры зашли в тупик, несмотря на посредничество ФИФА, которая пыталась помочь договориться сторонам, чьи страны разорвали дипломатические отношения из-за политического кризиса год назад.

Также катарская сторона обвиняет Саудовскую Аравию в попытке создания трансляций без покупки прав и воровстве контента.

Напомним, что сборная Саудовской Аравии является соперником России в групповом турнире ЧМ-2018.