"Золотая нога России". Сборная России - об игре Акинфеева

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев продолжает принимать поздравления с уверенной игрой в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании (1:1, 4:3 пен.). Акинфеев взял два пенальти в послематчевой серии, последний из них он отбил ногой.
- Золотая нога России, - описывает этот эпизод в матче официальный Твиттер сборной России.
Золотая нога России 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/5HTLWFaEhq– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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