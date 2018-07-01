23:46 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Золотая нога России". Сборная России - об игре Акинфеева


Голкипер сборной России  Игорь Акинфеев продолжает принимать поздравления с уверенной игрой в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании (1:1, 4:3 пен.). Акинфеев взял два пенальти в послематчевой серии, последний из них он отбил ногой.

Золотая нога России, - описывает этот эпизод в матче официальный Твиттер сборной России.

 Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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