"Золотая нога России". Сборная России - об игре Акинфеева

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев продолжает принимать поздравления с уверенной игрой в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании (1:1, 4:3 пен.). Акинфеев взял два пенальти в послематчевой серии, последний из них он отбил ногой.

- Золотая нога России, - описывает этот эпизод в матче официальный Твиттер сборной России.