Зобнин сдержал слово и после выхода сборной в плей-офф ЧМ исполнил песню Губина

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик о полузащитнике национальной команды Романе Зобнине. Перед началом чемпионата мира-2018 хавбек пообещал, что исполнит песню Андрея Губина, когда команда выйдет в плей-офф домашнего турнира.

Россияне досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, на старте турнира обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Команда Станислава Черчесова займет итоговое первое место в группе A, если 25 июня в Самаре не проиграет Уругваю.

"Вы слыхали, как поёт Зобнин?"

Перед началом ЧМ Зобнин пообещал, что в случае выхода из группы споет на камеру песню Андрея Губина.

Роман сказал - Роман сделал!

🔊🎤🎶#вместемыкоманда @FIFAWorldCup @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/YbqffJ24ge – Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.

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