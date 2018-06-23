15:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Зобнин сдержал слово и после выхода сборной в плей-офф ЧМ исполнил песню Губина


Сборная России в Твиттере опубликовала ролик о полузащитнике национальной команды Романе Зобнине. Перед началом чемпионата мира-2018 хавбек пообещал, что исполнит песню Андрея Губина, когда команда выйдет в плей-офф домашнего турнира.

Россияне досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, на старте турнира обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Команда Станислава Черчесова займет итоговое первое место в группе A, если 25 июня в Самаре не проиграет Уругваю.

Уругвай - Россия

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