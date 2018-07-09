Зобнин – лучший на чемпионате мира по пробегу

Полузащитник сборной России Роман Зобнин является лучшим на чемпионате мира по пробегу после завершения матчей 1/4 финала. 24-летний хавбек провел без замен все пять матчей команды на турнире (510 минут без учета добавленного времени), пробежав 62 километра (12,4 км в среднем за игру).

Лучшим по количеству ударов является форвард сборной Бразилии Неймар (27 попыток). Лидером по количеству точных передач является защитник сборной Испании Серхио Рамос (485). Первое место по числу сейвов удерживает Гильермо Очоа из Мексики (25).

Команда гордости нашей // До встречи на Евро-2020. Мы там сможем пошуметь //

Спасибо, парни. Вы – лучшие // Чемпионы наших сердец



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