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Зобнин - лучший игрок ЧМ-2018 по числу перехватов. На втором месте Канте

Роман ЗОБНИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Роман ЗОБНИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин совершил наибольшее число перехватов на чемпионате мира-2018 - 21. У чемпиона мира в составе французской команды Н 'Голо Канте, идущего вторым в списке, - 20 перехватов на турнире.

Любопытно, что Зобнин также является самым обыгрываемым игроком ЧМ-2018. Соперники совершили против 24-летнего хавбека 14 удачных обводок.

Наконец, Зобнин завершил выступление на чемпионате мира в статусе самого бегающего игрока. Он за пять матчей (510 минут) пробежал 63 километра. Позднее по этому показателю его догнал капитан Хорватии Лука Модрич.

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