Зобнин - лучший игрок ЧМ-2018 по числу перехватов. На втором месте Канте

Полузащитник сборной России Роман Зобнин совершил наибольшее число перехватов на чемпионате мира-2018 - 21. У чемпиона мира в составе французской команды Н 'Голо Канте, идущего вторым в списке, - 20 перехватов на турнире.



Любопытно, что Зобнин также является самым обыгрываемым игроком ЧМ-2018. Соперники совершили против 24-летнего хавбека 14 удачных обводок.

Наконец, Зобнин завершил выступление на чемпионате мира в статусе самого бегающего игрока. Он за пять матчей (510 минут) пробежал 63 километра. Позднее по этому показателю его догнал капитан Хорватии Лука Модрич.

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