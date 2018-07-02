Зобнин и Месси в одной сборной. Как такое возможно

Итальянская клиника "Вилла Стюарт" составила список футболистов, в разное время пользовавшихся ее услугами, а сейчас выступающих на чемпионате мира-2018. В частности, в символическую сборную этой клиники вошли российский полузащитник Роман Зобнин и аргентинский форвард Лионель Месси.

Полностью состав выглядит так: Андрей Лунев (Россия) - Сальвио (Аргентина), Хегази (Египет), Рюдигер (Германия), Руй (Португалия) - Весино (Уругвай), Зобнин (Россия) - Салах (Египет), Месси (Аргентина), Пьяца (Ховартия), Милик (Польша).

Отметим, что среди запасных есть трое российских игроков: нападающий Артем Дзюба, полузащитники Антон Миранчук и Далер Кузяев.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018