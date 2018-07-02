19:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Зобнин и Месси в одной сборной. Как такое возможно


Итальянская клиника "Вилла Стюарт" составила список футболистов, в разное время пользовавшихся ее услугами, а сейчас выступающих на чемпионате мира-2018. В частности, в символическую сборную этой клиники вошли российский полузащитник Роман Зобнин и аргентинский форвард Лионель Месси

Полностью состав выглядит так: Андрей Лунев (Россия) - Сальвио (Аргентина), Хегази (Египет), Рюдигер (Германия), Руй (Португалия) - Весино (Уругвай), Зобнин (Россия) - Салах (Египет), Месси (Аргентина), Пьяца (Ховартия), Милик (Польша).

Отметим, что среди запасных есть трое российских игроков: нападающий Артем Дзюба, полузащитники Антон Миранчук и Далер Кузяев.

 

#Russia2018 - ecco la formazione dei "nostri" calciatori. Cosa ne pensate?

Публикация от Villa Stuart (@villastuart) 2 Июл 2018 в 5:48 PDT

 

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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