Знаменитый испанский болельщик Маноло больше не будет ездить на матчи сборной

70-летний испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло, заявил, что после вылета сборной Испании с ЧМ-2018 не будет ездить на матчи команды. В 1/8 финала ЧМ-2018 испанцы не смогли пройти сборную России (1:1, по пенальти - 3:4).

- Я больше не буду ездить за границу на матчи, потому что со мной поступают несправедливо, - цитирует болельщика Mundo Deportivo. – Я буду болеть за команду, но буду делать это в Испании. Мне не нравится, что я добираюсь до стадиона, а потом меня не пускают.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Маноло уже несколько десятков лет почти не пропускал ни одной игры сборной Испании, привозя с собой барабан. Однако на матчи группового турнира в Казани и Калининграде ему из соображений безопасности не разрешали пронести на трибуны барабан. В итоге оргкомитет соревнований все же разрешил ему зайти на матч со сборной России с барабаном.