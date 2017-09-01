Знаменитую недостроенную телебашню в Екатеринбурге демонтируют к ЧМ-2018

Недостроенную телебашню Екатеринбурга планируется демонтировать перед чемпионатом мира-2018, сообщает welcome2018.com. По словам гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, на ее месте планируется построить ледовый дворец.

- Там нет ничего от телебашни, стоит странное бетонное сооружение, которое, в моем понимании, не очень симпатично представляет наш город, тем более в преддверии чемпионата мира по футболу, – сказал Козициын. – Принято решение о демонтаже, до чемпионата мира постараемся ее убрать. На территории, где стоит недостроенная телебашня, будет построена ледовая арена с размещением 12 тысяч зрителей. До конца года будет разработана концепция строительства объекта, техусловия, начало проектирования – со следующего года: когда все процедуры будут завершены, начнем строить.

Телебашня высотой 361 м является одним из самых знаменитых объектов города. Строительство ее стартовало в 1983 году, велось до 1989-го, а в 1991-м было заморожено из-за отсутствия средств.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.