Злато Далич: "У сборной Хорватии есть мелкие травмы, но надеюсь, что мы все это преодолеем"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич - о финале ЧМ-2018 со сборной Франции.

- После 120 минут в трех матчах подряд сможете подойти к финалу во всеоружии? Вчера на тренировке пять человек отсутствовало... А у Франции, кажется, больше сил.

- Завтра – финал чемпионат мира. Футболисты знают, что это такое. Они всегда говорят мне, если не на 100 процентов готовы. У нас доверительные отношения. Любой может сказать: "Я не готов сыграть в финале, я его пропущу". Если почувствуют, что не смогут принести максимальную пользу. Мы не настаиваем на тренировках. Нам вообще нечего тренировать. Нужно расслабиться, отдохнуть, освежиться. У нас есть небольшие травмы и мелкие проблемы. Но, надеюсь, нам удастся все это преодолеть. Если нет – у нас есть прекрасные футболисты на скамейке запасных, которые рвутся в бой. Я не переживаю по этому поводу.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)