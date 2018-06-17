Златко Далич: "Жаль, в Хорватии нет такого стадиона, как в Калининграде"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высоко оценил качество арены в Калининграде, на котором прошел матч против команды Нигерии. Хорваты победили в первом туре чемпионата мира со счетом 2:0.

- Мы с удовольствием приехали сюда, жаль, что у нас в Хорватии не было такого стадиона, когда мы готовились к чемпионату, - цитирует ТАСС Далича. - Я хочу поздравить свою команду, это была трудная игра, но мы заслужили победу.

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