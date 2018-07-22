23:19 22 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Златко Далич: "Я второй лучший тренер в мире"


Главный тренер сборной Хорватии  Златко Далич заявил, что занимает второе место в списке лучших тренеров планеты. Он также добавил, что ему будет грустно всю оставшуюся жизнь после поражения Хорватии в матче финала чемпионата мира-2018 против Франции (2:4). 

- Нравится вам это или нет, но я второй лучший тренер в мире, - цитирует Далича Vecernji list. - У меня осталась досада от того, что Хорватия не стала чемпионом мира. Мы должны были выигрывать турнир, ведь играем в качественный футбол. Мы проиграли не лучшей команде, Франции просто повезло. Горечь от этого поражения навсегда останется со мной.

Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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