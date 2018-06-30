Златко Далич: "В матче с Данией нам необходимо включить мозг и контролировать эмоции"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что во встрече 1/8 финала чемпионата мира против Дании его команда должна играть осмотрительно, не поддаваясь эмоциям. Встреча команд пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

- Любая поддержка из Хорватии очень полезна нам, неважно, выражена она через интернет или по телевидению. Мы хотим наполнить хорватов гордостью за наш футбол, за нашу сборную, - цитирует "Р-Спорт" Далича. - Завтра нам необходимо включить мозг, уверенность, рассудок, а эмоции мы должны контролировать. Если мы добьемся результата завтра, это будет еще более значимое достижение для команды, для наших семей и для нашей страны. Но внутри меня идет борьба. И в этом моя мотивация. Я часть моей команды. Если нам удастся добиться результата, мы будем счастливы и пойдем дальше. Я могу сказать, что каким бы ни был итог, мы выложились полностью и не зря проделали работу со своими ребятами.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород