Златко Далич: "В матче против Украины важно заставить футболистов поверить в свои силы"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины отметил, что главное – заставить футболистов поверить в свои силы. Он также добавил, что без раздумий согласился возглавить национальную команду.

Напомним, что Далич стал главным тренером хорватов 7 октября, сменив на этом посту Анте Чачича.

– Насколько сложно было познакомиться с командой и влиться в работу за 48 часов?

– Очень непросто. Но таковы обстоятельства, – приводит "UA Футбол" слова Далича. – Не было времени на анализ последних матчей сборной Хорватии. Сейчас главное – заставить ребят поверить в свои силы, почувствовать уверенность, чтобы продемонстрировать все лучшие качества хорватского футбола.

– Удалось ли вам заснуть после назначения главным тренером сборной Хорватии?

– Это было действительно большое изменение в моей жизни, тем более на протяжении последних семи месяцев я не работал. Но это большой вызов для меня, так что на поступившее предложение я согласился без раздумий. Понимаю, что эта работа будет самой тяжелой из возможных для тренера и очень деликатной, ведь речь идет об огромной ответственности, связанной с национальным флагом. Но я готов эту ответственность оправдать.

– Планируете ли вы в матче кардинальные изменения в стратегии и тактике?

– На это нет ни времени, ни возможности. Стиль игры нашей команды останется прежним. Возможно, будут какие-то изменения по позициям. Постараемся показать свое качество. При всем уважении к сборной Украины, уверен, что хорватские футболисты, которые выступают в ведущих клубах Европы, покажут хорошую игру.

– Удалось ли вам изучить игру сборной Украины?

– Мы очень уважаем сборную Украины, а особенно – ее главного тренера. Но мы верим в свою команду и своих футболистов. Я изучил соперника как мог за эти два дня, и всю полученную информацию озвучил своим подопечным.

Матч Украина – Хорватия пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Команды делят второе место в турнирной таблице, результат этой игры позволит одной сборной выйти в основную стадию ЧМ-2018.